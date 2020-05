Mii de narcise dansează în Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina Mii de narcise coloreaza Parcul Natural Gradiștea Muncelului Cioclovina. Administratorii Parcului Natural au impartașit imagini sublime cu frumusețea narciselor. Narcissus poeticus este denumirea științifica a narciselor, o bijuterie de inceput de vara ce impodobește in aceasta perioada culmile montane din Parcul Natural Gradiștea Muncelului Cioclovina. Parcul Natural Gradistea Muncelului-Cioclovina este situat in zona nemorala, avand o insemnata valoare floristica. Dintre speciile endemice intalnite aici, sunt meționate crucea-voinicului (Hepatica transsilvanica), cimbrisorul (Thymus… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

