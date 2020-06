Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 2.000 de angajati ai serviciilor de ambulanta au protestat miercuri in Bucuresti si in judete, aceasta actiune sindicala fiind organizata pe fondul nemultumirilor generate de amanarea proiectelor cu impact asupra personalului si organizarii serviciilor de ambulanta. Astfel,…

- Alte doua persoane au decedat dupa ce s-au infectat cu Covid-19, anunța Ministerul Sanatații. Este vorba despre un barbat din Chișinau și o femeie din Ștefan Voda. Bilanțul deceselor de la inceputul pandemiei se ridica la 204.

- Cercetatorii francezi de la Institutul Pasteur au creat primul test din lume care masoara nivelul de imunitate la Covid-19. Autoritatile de la Paris au anuntat ca pot face pana la o suta de mii de teste pe saptamana.

- Infecția cu noul coronavirus a schimbat felul in care se desfașoara activitatea obișnuita din lumea medicala. Declararea pandemiei, de catre OMS, pe data de 12 martie, 2020 a dus la schimbari in felul in care toate specialitațile medicale iși pot desfașura actvitatea, indiferent ca vorbim de investigații…

- Plangerea civila, depusa de procurorul statului, Eric Schmitt, vizeaza Guvernul, Partidul Comunist Chinez, precum si alti responsabili si institutii ale tarii. Conform plangerii, cei vizati sunt acuzati ca au "ascuns informatii cruciale" de la inceputul pandemiei, au arestat avertizori de integritate…

- Una dintre cele mai bogate tari din Asia este criticata acum pentru modul in care a gestionat raspandirea virusului in cartierele-dormitor in care locuiesc muncitorii migranti, scrie CNN.Singapore a fost vazuta la startul pandemiei de coronavirus ca un exemplu de cum poate fi tinuta in frau evolutia…

- Ministrul german de Externe a condamnat agresiuni verbale si jigniri ale caror victime au fost francezi care s-au deplasat in ultimele saptamani in zona frontierei germane, mai putin afectata de covid-19, relateaza AFP, anunța news.ro.”Coronavirusul nu cunoaste nationalitate. Este acelasi…

- Odata cu anularea evenimentelor sportive din cauza pandemiei Covid-19, sportivii care nu mai pot ajunge pe teren, ring sau pista recurg la simulari în jocuri video. Astfel, fanii sportului își urmaresc acum fotbaliștii, boxerii, baschetbaliștii sau piloții de Formula 1 preferați în…