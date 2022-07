Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au ordonat locuitorilor din Sydney sa-si paraseasca locuintele din cauza vremii periculoase, care se asteapta sa continue pana marti, a informat, duminica, postul australian ABC, citat de lalibre.be. Regiunea este lovita de ploi abundente. Pe alocuri au cazut peste 200 de milimetri de precipitatii,…

- Mii de australieni s-au alaturat sambata protestelor zgomotoase din intreaga țara impotriva anularii de catre Curtea Suprema a Statelor Unite a dreptului constituțional al femeilor la avort. Curtea Suprema a Statelor Unite a anulat saptamana trecuta hotararea istorica Roe vs. Wade din 1973, restabilind…

- Ministrul australian al energiei a cerut oamenilor din New South Wales, un stat care include și Sydney, cel mai mare oraș al țarii, sa stinga luminile pentru a evita o criza energetica, relateaza BBC. Chris Bowen spune ca oamenii nu ar trebui sa foloseasca electricitatea timp de doua ore in fiecare…

- CARAȘ-SEVERIN – Acestea este tabloul sancțiunilor și confiscarilor facute de polițiștii carașeni, in perioada 9-13 mai! Timp de cinci zile, polițiști de la Serviciul de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, impreuna cu specialiști silvici din cadrul Garzii Forestiere…

- Alte sute de locuitori din Sydney au primit ordin sa iși paraseasca locuințele, unii pentru a doua oara intr-o luna, deoarece raurile au ieșit din matca. Un barbat a fost gasit mort dupa ce vehiculul sau a fost maturat de ape in sud-vestul orașului, a anunțat poliția, in timp ce drumurile au fost scufundate,…

- Calatorii din trenul de metrou care s-a defectat marți dimineața intre stațiile Grivița și Basarab sunt evacuați prin tunel pe o distanța de 200 de metri. Linia a fost deconectata de la electricitate, a anunțat ISU București-Ilfov.