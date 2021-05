Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a anuntat miercuri ca lanseaza peste 200 de rachete spre teritoriul israelian ca raspuns la atacurile israeliene asupra unei cladiri din centrul enclavei palestiniene, informeaza AFP preluat de agerpres. Vezi și: Sute de raniți și zeci…

- Autoritațile israeliene au suspendat marți seara zborurile catre Aeroportul Internațional Ben-Gurion din Tel Aviv din cauza rachetelor lansate din Fâșia Gaza de islamiștii Hamas catre metropola israeliana, potrivit AFP."În timpul tirurilor masive (...), zborurile au fost oprite…

- Conflictul dintre Israel și Palestina escaladeaza. Violențele s-au intensificat dupa ce militanții palestinieni au tras rachete catre Ierusalim. Raspunsul Israelului a fost o serie de raiduri in Fașia Gaza, soldate cu cel puțin 26 de morți in randul palestinienilor, printre care și 9 copii. Doar marți,…

- Mișcarea islamista Hamas, aflata la putere în Fâșia Gaza, a trecut "o linie roșie" cu lansarile sale de rachete asupra Israelului luni seara, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, promițând un raspuns puternic din partea statului evreu, potrivit AFP."Organizațiile…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a amanat primele alegeri din ultimii 15 ani in Palestina, din cauza ca organizarea scrutinului nu este „garantata” in Ierusalimul de Est, anexat de catre Israel, dupa care miscarea palestiniana Hamas, la putere in Fasia Gaza, a denuntat o „lovitura de stat”, relateaza…

- Procurori federali din Manhattan au efectuat, miercuri, perchezitii in locuinta si la biroul lui Rudolph Giuliani, fost primar al orasului New York si avocatul personal al fostului presedinte Donald Trump, in...

- Fostul presedinte al Statelor Unite Donald Trump intentioneaza sa se intoarca la New York in aceasta duminica pentru prima data de cand a parasit Casa Alba, au anuntat sambata presa locala, citata de EFE. Potrivit Daily News, Trump va ramane pana marti in New York, orasul sau natal si unde inca mai…