Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 280. Zeci de generatoare de mare capacitate din stocul Uniunii Europene din Romania au fost transportate in Ucraina, cu ajutorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, pentru a alimenta spitalele ucrainene.

- Presiunea Berlinului pentru realizarea gazoductului Nord Stream 2 a contribuit la razboiul din Ucraina, a declarat ministrul german al Justiției, Marco Buschmann, adaugand ca este de datoria Germaniei sa se „confrunte direct acest cu adevar”. Ministrul german al justiției, Marco Buschmann, a recunoscut…

- Guvernul ungar a prelungit cu sapte luni, pana in iunie 2023, starea de urgenta aflata in vigoare in tara si impusa din motive de securitate din cauza razboiului din Ucraina, relateaza EFE și Agerpres. Prelungirea a intrat in vigoare printr-un decret semnat de premierul ultranationalist Viktor Orban…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat ca Moscova ar putea fi pregatita sa negocieze incheierea razboiului din Ucraina atata timp cat Occidentul indeplinește anumite condiții.

- Razboiul din Ucraina scumpește și hartia igienica, pentru ca Europa și Statele Unite au interzis importarea din Rusia și Belarus a mesteacanului, folosit la producerea hartiei igienice și a parchetului.Hartia igienica s-ar putea scumpi semnificativ, pentru ca producția ar putea fi afectata.De la inceputul…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a sosit joi la Kiev, in cea de a treia sa vizita in Ucraina de la inceputul razboiului rus, in care va discuta cu presedintele Volodimir Zelenski si cu premierul Denis Smigal despre planurile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana (UE), relateaza…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski declara ca, in prezent, nu sunt posibile negocieri cu Federatia Rusa privind incheierea razboiului, din moment ce partea rusa nu poate formula pozitii adecvate. Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a afirmat ca amanarea negocierilor de catre Kiev va face…

- Vladimir Putin a declarat miercuri, la Forumul Economic din Vladivostok, ca Rusia nu a pierdut nimic in urma campaniei sale militare din Ucraina, in timp ce Occidentul a eșuat, deoarece incercarea zadarnica și agresiva de a izola Rusia prin sancțiuni distruge economia globala. Liderul de la Kremlin…