Mii de criptomonede vor dispărea, iar numărul platformelor blockchain se va reduce, potrivit firmelor din domeniu In prezent, exista peste 19.000 de criptomonede si zeci de platforme blockchain. O platforma blockchain, cum ar fi Ethereum, este tehnologia de baza pe care sunt construite multe dintre aceste criptomonede diferite. Prabusirea recenta a asa-numitei monede algoritmice stabile terraUSD si a monedei digitale luna asociate acesteia, care a trimis unde de soc pe piata, a adus in atentie miile de criptomonede existente si intrebarea daca vor supravietui toate. ”Unul dintre efectele a ceea ce am vazut saptamana trecuta cu problema Terra este ca suntem in stadiul in care practic exista prea multe blockchainuri,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

