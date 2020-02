Mii de copii lipsesc de la școala din cauza afecțiunilor respiratorii Absenteismul scolar in judetul Buzau este in continua crestere, din cauza gripei si a virozelor respiratorii. Intre-o saptamana, peste 9.000 de elevi au ales sa nu se prezinte la ore, in special copii din clasele primare. In aproape 3.000 de cazuri a fost vorba despre motive medicale, iar peste 6.000 de copii au absentat din motive necunoscute. In fiecare zi, in scoli, se face triajul epidemiologic, iar elevii care prezinta simptome specifice unei afectiuni respiratorii sunt trimisi acasa. In ultima perioada, zilnic, la nivelul scolilor buzoiene, zeci de copii au fost respinsi la triaj. Intre… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

