Stiri pe aceeasi tema

- Sute de protestatari antiguvernamentali au organizat miercuri un protest in fața unui salon de infrumusețare din Tel Aviv, unde se presupunea ca soția premierului Benjamin Netanyahu se afla pentru un tratament, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Tanara pictorița, Mihaela Dreglea este cea care reprezinta Republica Moldova in cadrul expoziției „Rise of Women” la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene. Expoziția prezinta lucrarile a 30 de tinere artiste din Serbia, Muntenegru, Croația, Slovenia, Macedonia de Nord, Cehia, Lituania, Romania, Finlanda,…

- La Madrid, 30 de mii de spanioli au protestat, cerand demisia Guvernului. Principala nemultumire este legata de reforma codului penal care a micsorat pedeapsa pentru razvratire, lasandu-i pe principalii condamnati pentru referendumul de independenta din Catalonia fara capete de acuzare, noteaza stiri.tvr.ro.…

- Zeci de mii de persoane au manifestat sambata in piata centrala Cibeles din Madrid impotriva guvernului coalitiei progresiste a lui Pedro Sanchez, la apelul diverselor asociatii conservatoare si sustinuti de partidele de dreapta si de extrema dreapta (PP, Ciudadanos si Vox),

- Au inceput protestele in Israel, impotriva guvernului condus de premierul inculpat pentru corupție Benjamin Netanyahu și care conține și formațiuni de extrema dreapta și ultra-ortodoxe: „Impreuna impotriva fascismului și apartheidului”, ”Democrația in pericol”, ”Afara”, sunt printre mesajele manifestanților…

- PSD va solicita in cadrul Coalitiei de guvernare respingerea proiectului de lege initiat de fostul premier Florin Citu si de fostul ministru de Interne, Marcel Vela, prin care se propune interzicerea exportului animalelor vii catre statele terte Uniunii Europene (B849/2022). „Aceasta propunere legislativa…

- Noul an 2023 a inceput in Uniunea Europeana cu instalarea Suediei la președinția semestriala a Consiliului European. Ea a preluat postul respectiv de la Cehia. Stockholm va conduce, in urmatoarele șase luni, negocierile și compromisurile cu Parlamentul European. ”O Europa mai sigura, mai verde și mai…

- Premierul Nicolae Ciuca a incercat joi, 15 decembrie, sa explice ca avansul semnificativ al inflației in noiembrie este cauzat de faptul ca rata anuala a inflației este calculata prin raportarea la luna similara a anului trecut.Astfel, inflația a fost ceva mai mica in noiembrie 2021, de aici…