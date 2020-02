Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Secției 4 din Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de „violența in familie”. ,,Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, la data de 07 februarie a.c., in jurul orei 22.00, un barbat, in varsta de 42…

- Polițiști din cadrul Secției 3 din Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de „amenințarea” și „harțuirea”. ,,Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, in perioada 23.12.2019- 01.02.2020, un barbat, in varsta de 30 ani din…

- O femeie a fost gasita, sambata, moarta intr-un imobil din Brașov. Descoperirea a fost facuta dupa ce polițiștii au fost alertați prin numarul 112 cu privire la un barbat violent, care distruge mai multe bunuri dintr-un imobil și dintr-o curte, anunța MEDIAFAX.Potrivit IPJ Brașov, polițiștii…

- Sensul giratoriu amenajat la cererea Politiei pe DN73, la intersectia cu strada Stejarilor - acces spre zona industriala Schaeffler, a fost „spulberat” dupa nicio luna de soferi. Amenajarea era una provizorie, functionala din 28 noiembrie 2019, iar duminica un participant la trafic a reusit…

- Ieri, politistii din cadrul Politiei municipiului Dej au retinut pentru 24 de ore un barbat de 34 de ani, din municipiul Dej, si o femeie de 37 de ani, din Baia Mare, judetul Maramures. Cei doi sunt cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice si loviri…

- Un barbat a fost retinut de politisti dupa ce a taiat o femeie, asistent social la primaria comunei clujene Borsa, in zona pieptului, cu un cutter. "Un barbat de 53 de ani din comuna Baciu, judetul Cluj, a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a lovit cu un cutter, in zona pieptului,…

- Documente atasate: Expunere motive Legea mandat primari 5 ani Proiect lege mandat primari 5 ani "Situatia reala, intalnita in activitatea administratiilor locale/judetene, arata caperioada de timp consfintita de legiuitor (4 ani - n.r.) nu permite, in contextul birocratic, realizarea proiectelor…