Mii de angajaţi de la Finanţe protestează în toate ţara împotriva ordonanţei de austeritate Sindicalistii SedLex din Ministerul Finantelor au declansat joi un protest spontan la sediul institutiei. Acestora li s-au alaturat in scurt timp angajati din intreaga tara. Acestia sunt nemulțumiți de proiectul Ordonanței de urgența privind reducerea cheltuielilor bugetare, afirmand ca pierd 700 de lei sau locurile de munca. Proteste spontane la Ministerul de Finante si in tara. Mii de angajati au iesit din birouri si nu mai vor sa munceasca. Acestia protesteaza impotriva ordonantei de guvern, redactata chiar de Ministerul Finantelor, care aduce austeritate in institutiile de stat. Consiliul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SedLex trade unionists from the Ministry of Finance launched a spontaneous protest at the institution's headquarters on Thursday, with employees from all over the country to immediately join, according to the trade union organization."Our colleagues from the Ministry of Finance have started a spontaneous…

