Incendiul a izbucnit marti si s-a ”extins la doua structuri ale instalatiei si un depozit exterior”, a anuntat intr-o conferinta de presa primarul orasului Richmond, situat in statul Indiana, Dave Snow. More than 2,000 residents are under evacuation orders after a fire engulfed an Indiana recycling plant, officials say. The mayor of Richmond, Indiana, called the incident a “worst-case scenario” in a phone interview with News. — ABC News (@ABC) ”Era o fabrica ce colecta plastic si alte materiale in vederea reciclarii sau vanzarii”, a precizat el. Coloane mari de fum negru erau surprinse in imagini…