- Colterm va intrerupe furnizarea apei calde și a incalzirii la cateva puncte termice si la modulul de la Edil Color, Kappa și Centrul Comercial Euro, marți, 1 martie, intre orele 9-18. Motivul il reprezinta o intervenție la rețeaua primara. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate…

- Nicio zi fara obisnuitele lucrari de retehnologizare si avarii Colterm… „In vederea finalizarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și…

- „Ca urmare a unor lucrari efectuate de E-Distribuție Banat la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea cu energie electrica, suntem nevoiti sa intrerupem furnizarea apei calde de consum și a incalzirii la PT SIRET, in ziua de miercuri, 16 februarie 2022, intre orele 9-17. Vor…

- In vederea remedierii unor avarii produse in municipiu, Colterm anunța ca va intrerupe furnizarea agentului termic pentru incalzire și/sau apa calda de consum, astazi, 27.01.2022, in mai multe zone ale orașului. PT 34, 43, 43A, 44, 46 și modul Aquatim- Este intrerupta furnizarea apei calde de consum…

- In vederea remedierii unor avarii produse in municipiu, se va intrerupe furnizarea agentului termic pentru incalzire și/sau apa calda de consum, astazi, 27.01.2022, dupa cum urmeaza: – PT 34, 43, 43A, 44, 46 și modul Aquatim- Este intrerupta furnizarea apei calde de consum și a incalzirii. Vor fi afectați…

- Reprezentanții PNL Timișoara sunt de parere ca, „blamand in dreapta și in stanga nu se rezolva problema prezentului și cu atat mai puțin a viitorului”. Aceștia mai spun ca, de aproape un an și jumatate, Colterm are o echipa care raspunde de bunul mers al acestei societați, o echipa care in tot acest…

- Primarul general spune ca se depun eforturi sa se rezolve situatia cat mai rapid, dar in realitate, sunt cartiere intregi fara apa calda si caldura de mai bine de o luna. Peste o suta de mii de bucuresteni ingheata in propriile locuinte.Sesizarile catre Primarie vin fara intrerupere, dar raspunsurile…

- Joi, 9 decembrie, intre orele 8:30 și 16, Aquatim va executa legaturi de conducte pe strada Mareșal Constantin Prezan din Timișoara. Lucrarile fac parte din proiectul de modernizare și extindere la patru benzi a strazii Mareșal Constantin Prezan, iar pe durata lor se va intrerupe furnizarea apei pe…