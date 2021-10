Fostul presedinte georgian si lider al opozitiei Mihail Saakasvili, 53 de ani, a fost arestat, a anuntat vineri, 1 octombrie, premierul Irakli Garibasvili, relateaza agențiile France Presse si Reuters, preluate de Agerpres . Revenirea si intemnițarea fostului presedinte ar putea agrava criza politica din țara, in condițiile in care duminica au loc alegeri locale. ‘Potrivit premierului Garibasvili, fortele de ordine georgiene au urmarit deplasarile lui Saakasvili din Ucraina si au „decis sa declanșeze o operatiune a politiei la locul si in momentul in care erau cele mai putine obstacole in calea…