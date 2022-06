Stiri pe aceeasi tema

- Scenariul unui atac din partea Federației Ruse asupra Republicii Moldova trebuie examinat cu seriozitate, dar fara panica. Propaganda este una dintre armele Moscovei, iar diseminarea unor astfel de informații are menirea de a crea panica in Republica Moldova. O spune consilierul prezidențial ucrainean,…

- Persoane care purtau uniforme cu insemnele Armatei a 14-a a fostei Uniuni ale Rrepublicilo Sovietice Socialiste (U.R.S.S.) au arestat un grup de patrioți basarabeni pe care i-a acuzat de “crime de razboi si actiuni de terorism”. In urma pronuntarii sentintei, fara drept de recurs, din 9 decembrie 1993…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu a declarat, miercuri, situatia din Transnistria ca este ”o provocare si o incercare de a crea un conflict care, dupa toate analizele noastre, in acest moment nu are sanse sa se dezvolte”. ”Nu exista niciun fel de posibilitate de razboi in Republica Moldova, e neutra…

- Republica Moldova l-a convocat vineri pe ambasadorul rus la Chisinau pentru a-i transmite un protest in legatura cu declaratiile unui general rus care a spus ca trupele ruse angajate in ofensiva militara impotriva Ucrainei doresc sa preia controlul asupra partii de sud a acestei tari pentru a ajunge…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anuntat ca ziua de astazi, 4 aprilie, a fost declarata zi de doliu national in memoria victimelor din Ucraina și a condamnat atrocitațile care au avut loc in orasul ucrainean Bucha de langa Kiev. „Am declarat aceasta zi de doliu in memoria oamenilor nevinovați…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene infirma informația distribuita de presa rusa cu privire la pretinsele adresari din partea misiunilor diplomatice moldovene privind evacuarea cetațenilor noștri din regiunea Kherson a Ucrainei prin intermediul forțelor armate ale Federației Ruse.

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene (MAEIE) al Republicii Moldova infirma informațiile distribuite de presa rusa precum ca minisiunile diplomatice ar fi solicitat evacuarea moldovenilor din regiunea Herson, Ucrainei prin intermediul forțelor armate ale Federației Ruse. „Ministerul Afacerilor…

- "Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a primit luni, 14 martie, pe ministrul Afacerilor Externe și Cooperarii Internaționale al Republicii Italiene, Luigi Di Maio, aflat in vizita oficiala la București. (...)Președintele Romaniei a exprimat susținerea țarii noastre pentru adoptarea unor noi sancțiuni…