Starea motociclistului ranit in accidentul de sambata, in care a fost implicata Monica Macovei este una grava, el aflandu-se internat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta.

Monica Macovei, fost ministru al Justiției, a accidentat grav un motociclist. Informația a fost facuta publica pe surse, iar Poliția vine cu detalii despre impact:

Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Peer Gebauer, a declarat, luni, ca tara sa incurajeaza Romania sa "avanseze, cu ambitie, in ceea ce priveste reformele din domeniul Justitiei" si a amintit de sustinerea acordata ca Romania sa adere la Spatiul Schengen, anunța Agerpres.

Bucureștiul a spus ca in 20 de ani a umplut inchisorile cu persoane din eșaloanele superioare ale puterii, relateaza Sega din Bulgaria preluat de rador.

Sase muzee din Romania participa la o expozitie din New York cu o selectie de 60 de artefacte pre si protoistorice din perioada neoliticului, a epocii bronzului si pana in a doua epoca a fierului, reprezentand marturii exceptionale ale unora din primele comunitati agricole stabilite in Europa.

Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti seara, la New York, ca Romania nu se va confrunta cu o criza a alimentelor, chiar daca vor exista cresteri de preturi la unele produse. "Nu vom rationaliza alimentele", a transmis presedintele, precizand ca Guvernul are rolul de a tine preturile la un…

„Visul de aur al PNL, PSD și UDMR este o justiție pusa cu botul pe labe, care sa raspunda la comanda politicienilor", declara la RFI președintele USR, Catalin Drula. El critica legile justiției, aflate la dezbateri in Parlament.

- Populația Romaniei scade de la un an la altul! Motivul principal: natalitatea s-a prabușit, in absența unor politici publice de stimulare a ei din partea statului. Apoi, numarul de decese este intr-o creștere alarmanta, iar emigrarea este fenomenul care a plasat Romania pe primul loc la nivel mondial,…