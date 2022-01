Stiri pe aceeasi tema

- In contextul valului cinci al pandemiei și al raspandirii noii tulpini Omicron, autoritațile discuta deja noi masuri care ar putea fi adoptate, printre care și recomandarea de a purta masca de protecție FPP2. Pe site-urile de profil, prețul pentru o cutie cu 20 de maști FFP 2 pornește de la 25 de lei…

- Guvernul va aproba, in ședința de vineri, Formularul de localizare a pasagerilor (PLF), care se va aplica din 20 decembrie și va trebui completat de toate persoanele care intra in Romania, a anunțat premierul Nicolae Ciuca la inceputul ședinței Executivului. Premierul a precizat ca formularul este utilizat…

- Romania construiește in București, Timișoara și Ramnicu Sarat trei muzee dedicate memoriei victimelor comunismului. “Muzeele memoriale privind victimele comunismului sunt o prioritate pentru Romania, țara ai carei cetațeni au suferit atrocitațile și abuzurile sistemului comunist in perioada 1945-1989”,…

- Romania’s two largest parties agreed to form a government, putting aside years of feuding to end a three-month-long political crisis that has crippled the nation’s efforts to slow the raging coronavirus pandemic. according to Bloomberg. The Liberals and the Social Democrats said they will back former…

- Fostul premier Mihai Tudose, vicepreședinte PSD, a declarat, intr-o interventie telefonica la Romania TV, ca PSD este pregatit sa intre la guvernare. El a precizat, insa, ca, pana acum, social-democrații nu au fost contactati de PNL pentru discutii privind o eventuala coalitie. „Ințeleg ca cei de la…

- Fostul premier Mihai Tudose, vicepreședinte PSD, a declarat luni, la Romania TV, ca social-democrații sunt dispuși sa intre la guvernare “dar nu oricum”. Acesta a insistat pe armonizarea proiectului de guvernare cu acela propus de PNL spunand ca “intre un vegetarian și unul care vrea carne nu merge”.…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, discutiile cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. Ciolacu a precizat ca in PSD exista o optiune clara de a nu sustine un Guvern minoritar si a subliniat ca nu are nicio negociere cu conducerea PNL. ”Nu cred ca are importanta daca exista sau nu intalniri.…

- Liberalii propun USR sa voteze un Guvern minoritar condus de Nicolae Ciuca, iar apoi sa inceapa negocieri pentru refacerea coaliției, cu revenirea USR la guvernare alaturi de PNL și UDMR, dar pastrand același premier. „Important e ca Romania sa aiba un Guvern cat mai repede și am luat toate variantele…