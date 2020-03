Stiri pe aceeasi tema

- Adevarul despre coronavirus ar fi fost dat in vileag sateliți meteo aflați deasupra orașului chinez Wuhan. Imaginea surprinsa ar susține teoria mușamalizarii situației, numarul deceselor fiind mult mai mare decat cel declarat oficial.

- ”Asteptam sa vedem pozitia premierului, oscilanta, pe ceea ce priveste majorarea pensiilor in toamna.Este cumva o confirmare a mesajului pe care Consiliul Fiscal l-a dat, ca Romania va avea probleme foarte mari de pastrare a echilibrelor macroeconomice, este inca o confirmare a faptului ca este necasara…

- Liderul USR, Dan Barna, a spus ca deficitul de 4,6% anuntat de ministru Finantelor confirma ceea ce specialistii au anuntat deja de cateva saptamani si este necesar un bun management al bugetului. ”Asteptam sa vedem pozitia premierului, oscilanta, pe ceea ce priveste majorarea pensiilor in toamna”,…

- Libertatea cultelor inseamna libertatea popoarelor, asta spune fara nicio urma de indoiala Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Insa o valoare sociala complementara toleranței religioase este insuficient conturata in hotararile Curtii si anume respectul reciproc al convingerilor religioase ale semenilor…

- Horoscop 17 ianuarie 2020 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Este mult de lucru al serviciu, dar cheful lasa de dorit. Ar fi bine sa apelezi la ajutorul colegilor, pentru ca organsimul tau este slabit. Se pot accentua afectiuni ale sistemului digestiv si ale extremitatilor picioarelor. Evita,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a exprimat rezerve cu privire la participarea gigantului chinez al telecomunicatiilor Huawei la extinderea retelei mobile 5G in Europa, intr-un interviu publicat vineri, relateaza AFP. "In cazul in care exista riscul ca datele cetatenilor sau ale companiilor…

- Anul scolar 2019 – 2020 a inceput cu promisiunea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale ca scolarii vor primi, in sfarsit, mierea promisa incepand cu 1 ianuarie 2020, cand programul va deveni functional, scopul principal fiind incurajarea productiei nationale de miere. Desi spera…

- „Daca privești arta lui Botiș cu ochii sufletului, atunci vei descifra în ea apele mitice ale substraturilor noastre tracice”, spunea Nichita Stanescu despre pictorul clujean. În aceasta luna, Muzeul de Arta din Cluj-Napoca gazduiește salonul Anul al Uniunii Artiștilor…