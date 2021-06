Mihai Tudose, fost premier și europarlamentar PSD, cere demisia Guvernului Cițu dupa eșecul inregistrat la Bruxelles pe tema Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Intr-o postare pe Facebook, Tudose avertizeaza ca Romania rateaza incasarea a 4 miliarde de euro, “gura de oxigen de care are atata nevoie”. “Guvernul Cițu a cazut prima evaluare, la […] The post Mihai Tudose cere demisia Guvernului Cițu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .