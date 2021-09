Stiri pe aceeasi tema

- Recent, Antonia a publicat un mesaj extrem de dur pe pagina personala de Instagram, dedicat celor care o ataca in mediul online, prin tot ceea ce ea face. Astfel, satula de gurile rele, diva le-a transmis cateva ganduri... deloc pașnice.

- O noua veste bizara a surprins milioane de oameni. Se pare ca un președinte s-a decis sa transmita poporului un mesaj cu privire la creșterea vanzarilor de arme dupa ce au existat mai multe probleme printre civili. Anunț cutremurator. Ce persoane au fost incurajate sa iși cumpere arme de foc Președintele…

- Daca ați fi crezut ca prezentatorilor nu li se pot intampla lucruri neobișnuite, atunci cu siguranța v-ați inșelat. Vorbim chiar despre matinalii de la Antena Stars, Nasrin Ameri și Dima Trofim care au avut un șoc in momentul in care au ridicat capota mașinii lor in urma cu doar cateva zile. Ce au descoperit…

- Mihai Traistariu a trecut prin numeroase clipe grele din cauza pandemiei provocate de virusul Covid-19 care l-a facut sa iși suspende toata activitatea pentru o perioada indelungata de timp. Cantarețul a marturisit in direct la Antena Stars ca problemele pe care le-a intampinat i-a provocat insomnii…

- Dupa ani intregi de relație, Alex Velea a cerut-o in casatorie pe Antonia, mama copiilor lui. Cantarețul a facut marele anunț in mediul online și tot acolo a aratat poza cu inelul pe care artista il poarta deja pe deget. Astazi, dupa ora 10 dimineața, Alex Velea a postat pe Instagram și pe Facebook…

- Brigitte Pastrama susține ca ar fi fost amenințata de niște oameni in mediul online. Soția lui Florin Pastrama a facut dezvaluirea șocanta chiar in timpul emisiunii ce le poarta numele, de pe Antena Stars. Totodata, celebra afacerista a avut și un mesaj pentru persoanele respective, transmițandu-le…

- Dupa ce o lunga perioada Cristina Șișcanu a fost criticata pentru faptul ca alapteaza in public, acum vedeta Antena Stars a facut publice imaginile cu ea in timp ce ii dadea sa manance fetiței sale, atunci cand era mica. Ea a ținut sa și transmita un mesaj tuturor mamicilor.