- Nu mai este pentru nimeni un secret faptul ca interpreții de muzica de petrecere sunt mai tot timpul ocupați, asta pentru ca sunt invitați la multe evenimente. In exclusivitate pentru Antena Stars, Elis Armeanca a marturisit cum și-a sacrificat familia pentru avere. Ce a marturisit manelistul.

- Cum a reușit Flora Nastase sa treaca peste greutațile vieții. Cea care, in trecut, a fost una dintre cele mai bogate femei din Romania și avea o avere estimata la aproximativ 7 milioane de euro, a trecut prin multe incercari. A pierdut o sarcina, a trecut prin desparțiri dureroase, a ramas fara niciun…

- Mihai Traistariu a semnat deja contractul pentru Revelion. Artistul in varsta de 42 de ani va ca nta in noapte dintre ani in stațiunea Albena, din Bulgaria, a anunțat el pentru playtech.ro . A primit o oferta buna, așa ca imediat a semnat. „Am batut palma cu mai multe resorturi din stațiunea Albena.…

- Are o relație de 15 ani, dar asta nu inseamna ca nu au existat suișuri și coborașuri. Giulia Anghelescu a vorbit, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre cum a reușit sa faca fața problemelor din casnicie, dar și cum se simte soțul sau dupa operația suferita in urma problemei renale.

- Scumpirile de la noi din țara au afectat mai multe persoane, iar Mihai Traistariu a luat o decizie radicala pentru a face fața cheltuielilor. Artistul a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca a facut un imprumut bancar pentru a acoperi cheltuielile.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Banel Nicolița a marturisit ce pretenții are de la viitorul iubit al fostei sale soții. Ce a marturisit fotbalistul, mai ales pentru ca atunci cand vine vorba de copiii lui este destul de strict.

- Bodo de la Proconsul traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de partenera lui de viața, Loredana, de mai bine de 14 ani. In exclusivitate pentru Antena Stars, artistul și soția lui au vorbit despre cum s-a decis cantarețul sa se recasatoreasca, mai ales pentru ca nici macar nu mai voia sa se…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Sorina Guța a marturisit ca mai mulți indivizi au intrat in casa ei și i-au batut cu bestialitate nepotul. Cantareața trece prin clipe de groaza și se teme pentru familia ei. Ce a marturisit.