- Prima partida din Liga 1 dupa pauza oferita de meciurile echipei nationale, s-a jucat in Banie, acolo unde FCU Craiova si CS Mioveni au remizat, scor 1-1, in etapa 3 din play-out. Oaspetii au deschis scorul in minutul 59, iar oltenii au reusit egalarea in minutul 88, in ciuda faptului ca au jucat din…

- In minutul 8 al partidei U Craiova 1948 – CS Mioveni, Istvan Kovacs i-a aratat cartonașul roșu direct lui Bradley Diallo, capitanul oltenilor, dupa o intervenție din postura de ultim aparator asupra lui Bogdan Rusu. Cei de la CS Mioveni au executat lovitura libera rezultata, iar mingea a ieșit in corner.…

- Sarcina Mioveniului a parut ușurata inca din minutul 8, cand capitanul de la FCU Craiova a fost eliminat. Bogdan Rusu de la oaspeți a scapat singur și Diallo l-a faultat din postura de ultim aparator, primind roșu, fara ezitare, de la arbitrul FIFA Istvan Kovacs. Cu un om in plus, Mioveniul a avut…

- Radu Negru (24 de ani), fundașul dreapta de la FCU Craiova, l-a ținut pe Razvan Trif in propriul careu in minutul 49 al meciului cu CS Mioveni. Fotbalistul argeșenilor a cazut, dar arbitrul Istvan Kovacs nu a aratat spre punctul cu var. CS Mioveni a solicitat o lovitura de la 11 metri in minutul 49…

- Istvan Kovacs a oprit meciul dintre FCU Craiova și CS Mioveni, in minutul 10, din cauza scandarilor xenofobe ale fanilor olteni. Partida a fost reluata dupa 3 minute de pauza. In minutul 9, Istvan Kovacs l-a eliminat pe Bradley Diallo, fundașul central al lui FCU Craiova, pentru un fault comis in postura…

- Dupa esecul cu Dinamo, de miercuri seara, SCMU Craiova se vede nevoita sa obtina puncte din alta parte pentru a ramane in lupta pentru Top 8, iar varianta cea mai buna este din duelul cu Bacau, de pe teren propriu. Apoi, in ultima etapa a turului, oltencele vor avea un nou meci ceva mai accesibil din…

- FCU Craiova a facut un meci bun pe Arena Naționala și a incheiat la egalitate, 2-2, cu FCSB. Cu puțin mai mult atenție din partea arbitrului Istvan Kovacs tabela „ingheța“ la 1-2 și punctele intrau in contul gruparii din Banie care urca un loc in clasament . Nicolo Napoli: „Am pierdut doua puncte“ Antrenorul…

- Mijlocasul ofensiv Alexandru Raicea a fost imprumutat de echipa de fotbal FC U Craiova la formatia CS Mioveni, pana la finalul sezonului, a anuntat clubul din Banie pe pagina sa de Facebook. Raicea (25 ani) a evoluat in 18 meciuri in acest sezon, marcand un gol.FC U Craiova 1948 a mai renuntat…