Mihai Stoica a vorbit despre posibila retragere a lui Mihai Rotaru din fotbal. Patronul celor de la Universitatea Craiova a anuntat ca ia in calcul retragerea din fotbal si ca asteapta mai multi investitori la Craiova. In ultimii ani, Universitatea Craiova s-a numarat printre echipele care si-au depus de fiecare data candidatura la titlu, dar […] The post Mihai Stoica, despre posibila retragere a lui Mihai Rotaru din fotbal: „Imi lasa impresia ca este un om foarte orgolios” appeared first on Antena Sport .