Stiri pe aceeasi tema

- Fostul capitan campion cu FCSB, Cristi Tanase, 36 de ani, a menționat care sunt avantajele fostei sale echipe in lupta pentru supremație in Superliga dar și pentru joi, cu Nordsjælland. „Dodel” spune ca CFR Cluj este principala rivala in lupta pentru titlu. Cristi Tanase este capitanul cu care FCSB…

- Avem toate reactiile de dupa derby-ul FCSB – CFR Cluj, scor 1-0, din Ghencea. Confruntarea din etapa a 4-a a Ligii 1 a fost in format LIVE TEXT pe AS.ro. In joc a fost primul loc! FCSB a revenit cu o victorie, dupa opt ani, in Ghencea. Fanii vicecampioanei Romaniei au luat cu asalt Stadionul […] The…

- Mihai Stoica a tras un semnal de alarma pentru ultrasii lui CSA Steaua, inainte de derby-ul FCSB – CFR Cluj, din Ghencea. Duelul din etapa a 4-a a Ligii 1 va fi in aceasta seara, de la ora 21:30, in format LIVE TEXT pe AS.ro. Oficialul vicecampioanei Romaniei se teme ca ar putea avea loc […] The post…

- Mihai Stoica e impresionat de Damjan Djokovic. Oficialul FCSB a avut doar cuvinte de lauda pentru mijlocasul de 33 de ani. Recent, si Gigi Becali l-a laudat pe fostul jucator al lui CFR Cluj. Djokovic a semnat cu FCSB din postura de jucator liber de contract. Mihai Stoica e impresionat de Damjan Djokovic…

- Vasile Mogos a dezvaluit de ce a acceptat sa vina la CFR Cluj. Fundasul roman in varsta de 30 de ani a fost titular in derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 1-1, din etapa a 3-a a Ligii 1. Mogos este unul dintre cele 13 transferuri realizate de gruparea din Gruia in aceasta vara. Dupa ce […] The post…

- Mihai Stoica nu s-a putut abtine dupa meciul CSKA 1948 Sofia – FCSB, scor 0-1, din prima mansa a turului 2 preliminar din UEFA Conference League. Oficialul vicecampioanei Romaniei i-a criticat pe jucatorii antrenati de Elias Charalambous si Mihai Pintilii. Florinel Coman a ajutat-o pe FCSB sa plece…

- Mihai Stoica surprinde, dupa ce FCSB a fost primita in Ghencea si va putea gazdui derby-ul cu Dinamo, din etapa a doua a Ligii 1, pe Stadionul Steaua. Oficialul vicecampioanei Romaniei si-ar fi dorit ca adversara sa ii fie o alta echipa si nu marea rivala. MM anunta ca FCSB a primit acordul de principiu…

- Sepsi a incins lupta pentru ultimul loc de Conference League. Gruparea din Sfantu Gheorghe a invins-o la lovituri de departajare pe U Cluj, in finala Cupei Romaniei, astfel ca locul 4 nu mai obtine „biletele” de Europa. CFR Cluj si Universitatea Craiova „tremura” inainte de ultima etapa a Ligii 1. U…