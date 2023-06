Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Mitrea, Sergiu Hanca, Rivaldinho, Ivan Martic, Eduard Florescu și portarul Giedrius Arlauskis au fost transferați anul trecut la Universitatea Craiova, i-au luat banii patronului Mihai Rotaru și au plecat unul dupa altul. Nici macar un intreg sezon n-au bifat. Primii doi l-au costat cel mai mult.…

- Marmo Glass SRL scoate la vanzare un teren de 3,5 hectare la Murfatlar, cerand pe el suma de 2,35 milioane de lei. Conform oferteri de vanzare teren, categoria de folosinta a bunului scos la vanzare este de "curti constructii". Societatea care scoate la vanzare terenul a avut pierdere pe ultimul an…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova , Eugen Neagoe, a fost dezamagit profund dupa esecul de duminica seara, 0-1 cu Sepsi. El a recunoscut ca echipa sa a facut un joc extrem de slab in ciuda mizei. Intrebat despre schimbarile din lot, „Geana“ a admis ca vor exista plecari, dar s-a abtinut sa dezvolte…

- Loteria, un miliard EUR, pierdut la „pacanele". Loteria Romana a aruncat pe fereastra acest pot enorm pentru ca nu a exploatat 6.260 de „pacanele" pe care le-a tinut ascunse in depozit in ultimii zece ani. Ionut Valeriu Andrei, actualul sef al Loteriei Romane si „afiliat" PSD, vrea sa le scoata acum…

- Mihai Rotaru, finanțatorul de la Universitatea Craiova, a dezvaluit ce i-a scris Andrei Ivan (26 de ani) in seara meciului cu FCSB (1-2), dupa ce a ratat un penalty intr-un moment decisiv, la 0-1. In minutul 83 al meciului cu FCSB, la scorul de 1-0 pentru roș-albaștri, oltenii au avut șansa egalarii,…

- Mihai Rotaru, finanțatorul celor de la CS Universitatea Craiova, a plecat din loja imediat dupa penalty-ul irosit de Andrei Ivan in eșecul cu FSCB, scor 1-2. Andrei Ivan s-a facut de ras in minutul 83 al derby-ului de pe „Ion Oblemenco”. A alunecat, a lovit prost mingea și a trimis mult pe langa poarta…

- ”Omul de afaceri Metin Dogan investeste peste 60 de milioane de euro in dezvoltarea National Golf & Country Club, cel mai mare resort de golf din Romania. Prima etapa a proiectului va fi finalizata in 2023”, anunta dezvoltatorul. Situat la jumatate de ora distanta de nordul Bucurestiului, in comuna…

- Universitatea Craiova si-a rasfatat fanii vineri seara, de „Ziua leilor“. A participat cu opt fotbalisti la magazinul Various Brands, din Electroputere Mall, la mega-distracția oferita de partenerii sai principali, Betano Romania și PUMA, iar efectul a fost cel scontat. La eveniment a fost foarte multa…