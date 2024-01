Stiri pe aceeasi tema

- Laude la scena deschisa din partea lui Mihai Stoica, pentru Dennis Man. Managerul general de la FCSB s-a declarat impresionat de prestatiile internationalului roman, marturisind ca acesta exceleaza intr-un campionat puternic, Serie B. Dennis Man marcheaza pe banda rulanta la Parma si traverseaza unul…

- Mijlocașul moldovean Artur Ionița și-a ajutat echipa sa, Lecco, sa acumuleze puncte in Serie B din Italia. In partida din deplasare cu Venezia Ionița, care a inceput meciul in formația de start, a marcat al doilea gol al formației sale in minutul 71 și a stabilit scorul final al confruntarii - 2:2.…

- Renato Sanches (26 de ani), mijlocașul imprumutat de PSG la AS Roma, a jucat 4 meciuri in Serie A in acest sezon, bifand doar 101 minute de joc. Macinat de accidentarile musculare, mijlocașul portughez a ratat deja 11 meciuri ale Romei in aceasta stagiune și se poate intoarce inapoi la PSG din vara…

- Un criminal in serie, cunoscut pentru actele sale de violența extrema, asta pentru ca și-a mancat victimele dupa ce le-a ucis cu sange rece, a fost eliberat din inchisoare și trimis sa lupte in conflictul din Ucraina.

- Dennis Man (25 de ani) traverseaza o perioada foarte buna la Parma, pentru care a marcat 6 goluri și a oferit o pasa decisiva in 9 partide disputate in Serie B. Parma se afla pe prima poziție in eșalonul secund italian și are prima șansa la promovare. Forma buna pe care o traverseaza internaționalul…

- Dennis Man a fost inclus de site-ul TuttoMercatoWeb in echipa etapei a 11-a din Serie B, divizia a doua a campionatului de fotbal al Italiei, atacantul roman fiind notat cu 7,5 pentru evolutia sa, el reusind o dubla in meciul castigat cu 3-1 in deplasare de Parma la Ascoli."Doua goluri aproape trase…

- Noua gama Courier a ieșit de pe linia de producție a fabricii Ford Otosan din Craiova, Romania. Modelele Transit Courier și Tourneo Courier dispun de sisteme avansate de conectivitate și securitate, alaturi de designul practic, pentru a raspunde la toate tipurile de nevoi, oferind un aspect puternic…

- Echipa italiana Empoli a invins luni, in deplasare, scor 2-0, formatia AC Fiorentina, intr-un meci din etapa a 9-a din Serie A, scrie news.ro.Empoli, cu Razvan Marin titular, s-a impus pe terenul Fiorentinei cu 2-0, dupa golurile marcate de Francesco Caputo, in minutul 21, si de Emmanuel Gyasi, in…