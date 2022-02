Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbați din Timiș, care au comis infracțiuni rutiere, s-au ales cu dosare penale de Dragobete. Joi, in jurul orei 14:30, polițiștii din cadrul Secției 12 Poliție Rurala Periam au identificat in Lovrin un barbat, in varsta de 31 de ani, care a condus un autoturism implicat intr-un accident cu pagube…

- Primaria Timioara este intrebata de prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, cați bani cere, de fapt pentru a fi acordați de guvern pentru ajutorul la plata combustibilului pentru Colterm. Oficialul subliniaza ca a primit cereri de 131 de milioane de lei, dar ca vede și tot felul de alte asemenea alte cereri…

- La scurt timp dupa ce deBanat.ro a publicat protestul unuia dintre angajații Centrului de Vaccinare din cladirea Incuboxx, prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, a reacționat. El cere verificarea acuzațiilor și, in masura confirmarii, eliminarea din sistemul de vaccinare a persoanelor vizate de acuzații.…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat la Timișoara ca in acest moment firmele cu care Compania de Drumuri are contracte in derulare au cereri financiare de diferite feluri din partea finanțatorului in valoare de un miliard de euro, pentru diferite spețe. Situația trebuie rezolvata și…

- Azi, intr-o sedinta de guvern, directorul Colegiului Banatean, Sorin Ionescu, va fi numit subprefect de Timis. Foarte probabil, saptamana viitoare va avea loc si numirea lui Mihai Ritivoiu in functia de prefect. In sedinta de guvern de astazi, subprefectul de Timis Andrei Molnar (UDMR) va fi fie demis…

- Moda tinerilor care danseaza in ritm de manele pe capota masinii a ajuns si la Timisoara. Un anume Bebe Sabie s-a filmat dansand lasciv pe o manea in centrul orasului, la cateva zeci de metri de Prefectura. El a postat apoi filmarea pe contul sau de Tik Tok, In boxele masinii de langa el se ... The…

- Oarecum surprinzator, avand in vedere ultimele zvonuri care dadeau ca sigura inscaunarea unui prefect PNL, PSD va numi, in Timis, reprezentantul Guvernului in teritoriu. Mai trebuie doar ca PSD Timis sa stabileasca persoana in cauza, existand mai multe nume vehiculate. Liderii coalitiei au avut, in…

- Polițiștii timișeni au depistat in județul Timiș, la finele saptamanii trecute, mai multe persoane banuite de comiterea unor infracțiuni rutiere. Le-au fost intocmite dosare penale. In data de 3 decembrie, in jurul orei 01:30, polițiștii din Lugoj au depistat pe strada Bocșei din municipiu un barbat,…