Stiri pe aceeasi tema

- Timp de opt ani, Cristina Spatar si Alin Ionescu au format unul dintre cele mai importante cupluri din showbiz-ul romanesc. Au impreuna doi copii: Albert si Aida, insa relatia lor s-a terminat definitiv in 2016. Cei doi fosti soti nici macar nu isi mai vorbesc iar acum Cristina Spatar se... The post…

- Lidera social-democratilor suedezi, Magdalena Andersson, a fost nominalizata joi din nou pentru funcția de prim-ministru, dupa ce cu o zi in urma a demisionat la opt ore dupa ce a fost numita in funcție, relateaza Agerpres . Andersson are astfel o noua șansa de a fi prima femeie care conduce un guvern…

- Nicolae Ciuca, desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru, considera ca a lasat Ministerul Apararii Naționale foarte bine „procedurat”, astfel incat va fi ușor de condus de viitorul ministru, sociologul Vasile Dincu. „In primul rand, aici discutam despre atribuțiile ministrului. La…

- Social-democrații au decis, luni, într-o ședința informala lista finala a miniștrilor propuși în viitorul Guvern PNL-PSD-UDMR condus de Nicolae Ciuca. Lideri ca Sorin Grindeanu, Gabriela Firea și Vasile Dîncu sunt liderii care se vor regasi în viitorul Executiv. Potrivit surselor…

- Liderii PNL și PSD au inceput negocierile pentru viitorul guvern, dupa ce liberalii au anunțat ca propunerea lor este Nicolae Ciuca. Social-democrații susțin ca vor merge pe numele președintelui partidului, Marcel Ciolacu. Florin Cițu, Nicolae Ciuca, de partea PNL și Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu,…

- PNL și PSD vor relua discuțiile privind formarea guvernului, Marcel Ciolacu afirmând ca spera ca negocierile privind programul de guvernare sa fie finalizate astazi, urmând ca social-democrații sa stabileasca tot miercuri premierul din partea partidului. El a adaugat ca PSD nu renunța la…

- Consiliul Politic National al PSD se reuneste luni, de la ora 11,00, la sediul central al partidului, dupa ce in weekend s-au purtat ultimele discuții cu liberalii pentru formarea unui viitorului guvern. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca au stabilit impreuna cu liberalii sa-I propuna lui Iohannis…

- Platforma DA condamna graba ANRE de a aproba, contrar procedurii legale, la indicația inexplicabila a Comisiei Situației Excepționale, noile tarife provizorii la gazele naturale, informeaza noi.md Intr-un comunicat de presa, formațiunea spune ca in lipsa publicarii contractului semnat de „Moldova Gaz”…