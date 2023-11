Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau informeaza angajatorii, ca in Monitorul Oficial nr.993 din 01.11.2023 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 93 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru sectoarele construtii, agricol si industria alimentara. Potrivit…

- Mai multe tipuri de concedii medicale vor fi considerate vechime in munca. Proiectul de lege merge acum la votul final al deputaților, dupa care urmeaza promulgarea și publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei. Este vorba despre propunerea legislativa pentru completarea articolului 8 din Ordonanta…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat joi, 19 octombrie, decretul de promulgare a legii privind pensiile speciale la trei zile dupa ce proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților, in calitate de for decizional, relateaza Agerpres.Este vorba despre Legea pentru modificarea si completarea unor acte…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu si a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, in urma punerii in acord cu solicitarile Comisiei Europene. Legea a fost adoptata luni de plenul Camerei Deputatilor,…

- Potrivit Ministerului Mediului, Ghidul de finantare privind Programul pentru cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice a fost trimis spre publicare la Monitorul Oficial, anuntul fiined facut de ministrul mediului, apelor si padurilor, Mircea Fechet,…

- Salariul minim va crește incepand cu 1 octombrie 2023, a decis joi Guvernul in ședința, la scurt timp dupa fiind publicata in Monitor și hotararea de Guvern. Majorarea de 10% va beneficia unui numar de 1.867.000 de salariați, angajați preponderent in sectoarele transporturi, comerț și in randul intreprinderilor…

- Din anul școlar 2023-2024, elevii de clasa a XI-a vor studia disciplina „Istoria Evreilor. Holocaustul”, dupa ce a fost introdusa o derogare la Legea invațamantului preuniversitar nr. 198 din 2023. Este vorba despre ordonanța de urgența pentru modificarea unor acte normative in domeniul educației, precum…

- Un secretar de stat de la Ministerul Agriculturii a fost eliberat din funcție și trecut adjunct la Agenția de Plați și Intervenție la Agricultura (APIA). Aceasta in timp ce in locul lui era promovat secretar de stat șeful Agenției, Adrian Pintea. Luni, 28 august era publicata in Monitorul Oficial…