- ChatGPT poate fi asistent, arhivist, analist de date, creator de conținut pentru blog sau copywriter, avand capacitatea sa inlocuiasca poziții de juniori. Tehnologia ChatGPT, care genereaza raspunsuri și texte cu ajutorul inteligenței artificiale, ar putea indeplini diverse sarcini și roluri, mai ales…

- Antreprenorul sucevean Ștefan Mandachi lanseaza proiectul educațional ,,Cu lectura dai lovitura”, la patru ani de la manifestul ,,Romania vrea autostrazi”. Pe 15 martie, ȋn satul Cumparatura, județul Suceava, a inaugurat un hub cultural, cu o biblioteca, sala de lectura, sala de pictura și un colț cu…

- Domeniul dreptului muncii este unul foarte relevant in ceea ce ne privește pe toți. Cat timp poate angajatorul sa iți acorde drept perioada de proba? In ce situații este admisa incheierea unui contract de munca pe perioada determinata? Care sunt exact pașii pe care trebuie sa ii parcurga un angajator…

- Singurul studio de design sau design pe baza de plante din țara, inspirat de pe meleaguri thailandeze și indoneziene, se afla in județul Iași, in comuna Aroneanu. Cum putem aduce designul biophilic in birouri sau casele noastre aflam de la Bogdan Harabagiu, administratorul unui loc extrem de viu și…

- Submarine Burger, lantul croat de restaurante specializat in burgeri vegani, a deschis in 2022 doua restaurante in București, in zona Floreasca si in One Cotroceni Park, in urma unor investitii ce au totalizat 1,5 mil. euro. La inceputul lui 2023,...

- Noua ințelegere dintre parchetul federal belgian și Roland Jost, patronul Jost, a doua companie de transport din țara, a fost aprobata. E finalul unui caz indelungat de dumping social. Dupa ce o prima ințelegere intre compania de transport și parchetul federal a fost respinsa in octombrie, instanța…

- Andrei Catalin Pop are 27 de ani și deja destula experiența in business pentru a vorbi intr-un interviu amplu despre antreprenoriatul romanesc, despre obstacolele pe care le-a intalnit in diferite domenii și despre cum arata perspectivele grupului internațional pe care l-a fondat. Canta la pian, iși…