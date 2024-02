Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Onila a incheiat postul ținut 40 de zile. Fostul component al trupei Axxa a oferit fanilor mai multe sfaturi daca vor sa treaca printr-o astfel de provocare ce le poate aduce numeroase beneficii. De-a lungul anilor, a avut mai multe incercari, iar copul a fost obișnuit de privarea la alimente.

- La simularea pentru Evaluarea Naționala din acest an, in premiera, toate lucrarile au fost scanate in clasa și sunt corectate pe platforma digitalizata. Profesorii asistenti au scanat lucrarile in prezenta elevilor. Apoi au verificat, pentru fiecare in parte, daca numarul paginilor scanate corespunde…

- Apar noi ipoteze in ancheta dispariției in Italia in urma cu doi ani a sportivei romance Andreea Rabciuc. Fostul ei iubit era suspectat in ancheta, dar obiectele gasite langa resturile umane au deschis noi piste despre ce s-ar fi putut intampla.

- Primele concluzii in urma controlului facut de Inspectoratul pentru Situații de Urgența Prahova in urma tragediei de la Ferma Dacilor.Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a prezentat primele concluzii ale controlului facut dupa tragedia de la Ferma Dacilor din județul Prahova.…

- Astazi, 29 decembrie 2023, cu incepere de la ora 11:30, la sediul Ministerului Afacerilor Interne au loc declaratii de presa, pentru prezentarea primele concluzii in urma controlului dispus si efectuat la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova, in urma tragicului eveniment produs…

- GSP.ro prezinta portretul lui Florent Hasani, 26 de ani, primul fotbalist transferat de Rapid in aceasta iarna. Conform portalului de specialitate Transfermarkt, Rapid a platit 600.000 E pentru transferul lui Hasani de la KF Tirana, locul 3 in prima liga din Albania. Postul de baza al lui Florent este…

- Juan Reynoso a fost demis din postul de selectioner al echipei nationale a statului Peru, a anuntat Federatia peruana de fotbal (FPF), citata de AFP.Reynoso, in varsta de 53 de ani, care ocupa aceasta functie din august 2022, lasa selectionata peruana pe pozitia a zecea (ultima) in zona sud-americana…

- Chindia s-a impus cu scorul de 2-0 la Tunari, pe un teren execrabil, pe care in mod normal nu ar fi trebuit sa se joace fotbal, la debutul italianului Diego Longo pe banca tehnica, al treilea antrenor in 14 etape, fara vreo garanție ca va ramane la Targoviște și dupa 7 decembrie, cand echipa iși […]…