Cu o experiența de aproape 30 de ani in spate, Mihai Mironica vorbește la podcastul „Profu' de Sport” despre pasiunea sa pentru tenis si fotbal, cum abordeaza conflictul FCSB vs. Steaua și criticile primite in social-media - Stam de vorba astazi cu unul dintre cei mai longevivi jurnaliști din presa de sport, comentator de top și realizator TV. Numele lui, Mihai Mironica. Salut, bine ai venit!- Salut, Catalin, bine v-am gasit. ...