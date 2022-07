Stiri pe aceeasi tema

- Dan Șucu, finanțatorul celor de la Rapid, a dezvaluit suma pe care echipa antrenata de Adrian Mutu este obligata sa o plateasca la meciurile disputate pe stadionul Giulești. Rapidul este chiriaș in acel stadion. Pe noi ne costa fiecare eveniment, cu chirie, intrețiere, utilitați și tot ce mai e de…

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul lui Rapid, a vorbit la revenirea in Romania despre cantonamentul din Austria, cu precadere despre rezultatul din ultimul meci, un șocant 1-7 cu Slavia Praga, vicecampioana Cehiei. Rapid a fost umilita de Slavia Praga deși a rulat majoritatea titularilor de drept,…

- Rapid a anunțat oficial ca s-a desparțit de 8 jucatori, pe pagina de Facebook a clubului din Giulești. Printre fotbaliști care nu mai intra in calculele lui Adrian Mutu se numara și Hlistei (27 de ani), Goge (30 de ani) sau Adrian Balan (32), care au contribuit din plin la revenirea echipei in prima…

- Grigore Sichitiu, fost director general la Rapid, a vorbit despre noul acționar al clubului Dan Șucu. In direct la GSP LIVE, Sichitiu s-a aratat deranjat de declarațiile date de Șucu la adresa lui Nelu Varga, patronul lui CFR Cluj, și spune ca pe viitor ar trebuie sa stea departe de astfel de contre…

- Rapid a anunțat oficial ca omul de afaceri Dan Șucu este noul acționar al clubului, alaturi de Victor Angelescu! Proprietarul Mobexpert, cu o avere estimata la 143 de milioane de euro, a cumparat 49,9% din acțiunile clubului. Gabi Balint e extrem de increzator in proiectul alb-vișiniilor. „Eu cred ca…

- Deși Mioveniul și-a asigurat prezența și-n sezonul viitor in Liga 1, directorul sportiv Daniel Barbu susține ca argeșenii n-o vor primi pe Rapid „cu flori”, luni, in duelul de pe stadionul „Orașenesc”. Rapid vrea sa intre in barajul pentru Europa. Invinsa in Giulești de FCU Craiova, Rapid trebuie sa…

- Darius Olaru și Adrian Mutu au caștigat premiile "Jucatorul lunii aprilie", respectiv "Antrenorul lunii aprilie". Este cea de-a doua distincție consecutiva care ajunge la FCSB, iar in Giulești, la 8 luni dupa cea adjudecata de Mihai Iosif, in august 2021 Trofeele pentru „Jucatorul lunii martie” și „Antrenorul…

- Antrenorul lui Rapid, Adrian Mutu (43 de ani), da vina pe stilul defensiv al lui Emil Sandoi (57 de ani), care a grupat-o pe Chindia in fața propriei suprafețe de pedeapsa. Rapid a remizat in compania Chindiei Targoviște, 0-0, acestea fiind primele puncte pe care Adi Mutu le irosește de […] Articolul…