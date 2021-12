Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul rapidist Mihai Iosif a declarat, sambata seara, dupa meciul cu FC Botosani, scor 1-1, ca rezultatul este unul echitabil si ca se bucura ca a folosit cativa juniori. El a mentionat ca isi doreste aducerea a patru sau cinci jucatori in aceasta iarna, pentru a se echilibra lotul.

- Mihai Iosif (47 de ani), tehnicianul celor de la Rapid, a prezentat concluziile sale dupa remiza obținuta de giuleșteni pe teren propriu cu FC Botoșani, scor 1-1. Suspendat in urma meciului cu FCSB, Mihai Iosif nu a putut sta pe banca la confruntarea cu FC Botoșani de sambata seara. Tehnicianul a urmarit…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca in contextul pandemiei de coronavirus ar trebui ca gruparile din Liga 1 sa fie lasate sa aiba pe lista cati jucatori vor. “Mi se pare incredibil ca e pandemie si noi nu putem sa folosim ce jucatori vrem. Pai…

- Dinamo a coborat pe ultimul loc in clasamentul Ligii 1, dupa ce Academica Clinceni a invins-o pe FC U Craiova 1948. Mircea Rednic (59 de ani) spune ca nu s-a mai confruntat cu o astfel de situație, dar alb-roșii și-au propus un obiectiv mareț in ultimele trei jocuri de campionat din acest an. Antrenorul…

- Toni Petrea a revenit cu victorie la FCSB. Vicecampioana en-titre a invins, duminica seara, pe teren propriu , cu scorul de 3-1, echipa FC Botosani, intr-un meci din etapa a 16-a a Ligii 1, in care a revenit de la 0-1. “A fost greu, foarte greu. O prima repriza in care am pus presiune pe adversar, am…

- Antrenorul echipei Rapid, Mihai Iosif, a declarat, sambata seara, dupa remiza cu Dinamo, scor 1-1, ca i-a trecut glontul pe la ureche, deoarece giuleștenii au egalat in prelungirile partidei. “A fost dramatism in sensul in care am marcat la sfarsit, dar altadata am fost noi egalati pe final de meci.…

- Antrenorul echipei Academica Clinceni, Ionut Chirila, a declarat ca nu isi explica esecul suferit pe terenul echipei CS Universitatea Craioa, scor 5-0, luni seara in Liga I. “Nu-mi explic cum am jucat exceptional 15 minute, in care am controlat jocul si nu prevedea nimeni acest dezastru si, in loc sa…

- Antrenorul echipei FCSB, Edward Iordanescu, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus si a intrat in izolare, Tehnicianul vicecampioanei va ieși din carantina luni, 25 octombrie 2021. Jucatorii Constantin Budescu si Adrian Sut au fost testati negativ, dar au fost palsati in izolare, deoarece prezinta…