Mihai Goţiu anunţă că a depus o iniţiativă legislativă pentru abrogarea legii ''anti-râuri'' Senatorul USR Mihai Gotiu transmite ca a depus la Senat o initiativa legislativa de abrogare a legii "anti-rauri", in fapt a actului normativ care completeaza articolul 5 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.



"Vrem sa abrogam legea anti-rauri, una dintre cele mai nocive si toxice modificari legislative pe care actuala majoritate parlamentara din jurul PSD a trecut-o in acest legislativ. Este vorba, mai exact, de o modificare a legii 33/1994, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, prin care, sub pretextul unui asa-zis interes…

Sursa articol: agerpres.ro

