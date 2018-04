Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a participat luni la deschiderea noii serii a cursului "Securitate si buna guvernare" la Colegiul National de Aparare. "In cei 26 de ani de activitate, Colegiul s-a dovedit un centru de excelenta academica, ce promoveaza cultura de securitate, o scoala a elitelor…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, si principele Radu au efectuat o vizita in Regatul Hasemit al Iordaniei, in perioada 16 - 19 aprilie, informeaza Biroul de Presa al Casei Regale. Aceasta a fost prima vizita externa a Custodelui Coroanei, in calitate de sef al Casei Regale a Romaniei. Luni, 16 aprilie,…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, a fost primita miercuri, la Palatul Regal din Amman, de regele Abdullah al II-lea. "Majestatea Sa Margareta si Alteta Sa Regala Principele Radu au fost intampinati de suveranul hasemit la intrarea in palat si au avut o intalnire la care au luat parte…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, si seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, vor fi prezenti joi, la Ziua Distinsilor Vizitatori a exercitiului DACIAN LANCER 18 la Centrul National de Instruire Intrunita (CNII) "Getica" de la Cincu, a informat MApN. Aproximativ 900…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a salutat votul pozitiv pe care Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Camera Deputatilor l-a dat marti proiectului de lege pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca este imperios nevoie sa se faca un pas mai departe in domeniul asistentei psihologice pentru Armata Romana, adaugand ca, foarte probabil, pana la inceputul lunii martie va fi prezentat un nou concept in materie. Fifor are marti…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, se afla intr-o vizita oficiala la Chisinau, la invitatia ministrului apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza. Mihai Fifor este insoțit de șeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciuca.

- Abdullah II bin al-Hussein (in araba عبدالله الثاني بن الحسين) (nascut la 30 ianuarie 1962), actualul rege al Regatului Hașemit al Iordaniei, a preluat conducerea imediat dupa moartea tatalui sau, regele Hussein/7 februarie 1999)… Nu ma voi arunca, ditirambic (plin de elogii exagerate), asupra cronologiei…