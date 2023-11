Stiri pe aceeasi tema

- Daca vrea sa gaseasca banii necesari pentru majorarea pensiilor, așa cum ne-am asumat, ministrul Boloș sa se ocupe de combaterea evaziunii fiscale, de creșterea colectarii și de digitalizarea Finanțelor, afirma senatorul PSD Mihai Fifor.

- Scandalul legii pensiilor continua. Chiar in timpul in care guvernul incearca sa adopte proiectul de care depind banii europeni din PNRR. Dupa ce ședința de guvern a fost amanata, și mai apoi intrerupta, ministrul liberal al Finanțelor, Marcel Boloș, ar fi avut o discuție cu colegii din partid despre…

- Noua Lege a pensiilor a tulburat rau apele in Guvern, dar și in interiorul coaliției. Conform surselor guvernamentale, totul a inceput in momentul in care ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat ca nu mai semneaza avizele pentru Legea pensiilor.Marcel Boloș acuza faptul ca impactul bugetar…

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat, luni dimineața, cu ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, și ministrul Justiției, Catalin Predoiu, pentru o ultima analiza a masurilor de reducere a deficitului fiscal care ar urma sa fie aprobate in ședința de guvern de astazi.

- Vin vești de ultima ora pentru pensionari. De aceasta data de la varful Guvernului, dupa ce recent ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, vorbise despre acest subiect de real interes pentru seniori. Pensiile vor crește anul viitor, dat fiind faptul ca exista o lege in vigoare. „Nu trebuie sa o anunțe nici…

- Taxele vor crește, acest lucru este sigur. O admite și ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, intr-un interviu pentru HotNews.ro. Motivul: bani la buget nu prea sunt, tința de deficit asumata nu poate fi respectata, iar pensiile și salariile bugetarilor urmeaza sa creasca.

- In fotografia alb-negru postata pe pagina sa de Facebook, oficialul apare ingenunchiat in Biserica, adancit in rugaciune in cea de-a 11-a Duminica dupa Rusalii. „Este un bilant cu propriul suflet și ne indeamna la iertare. Sfintii Parinti ne spun ca iertarea este fiica mai mare a dragostei. Și ca cine…