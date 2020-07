Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Senatului urmeaza sa reia, luni, dezbaterile asupra proiectului de lege privind carantinarea si izolarea. Sambata, forul a decis, la solicitarea reprezentantilor PSD, amanarea pana luni a dezbaterilor asupra acestui proiect de lege. Senatorul PSD Robert Cazanciuc a solicitat in Comisia…

- Dezbateri in Comisia juridica a Senatului Foto: Agerpres. Comisia juridica a Senatului reia luni dimineața dezbaterile pe marginea proiectului de lege care reglementeaza carantina și izolarea persoanelor în situații deosebite de risc epidemiologic. Dupa-amiaza, documentul ar putea…

- Scandalul continua! „Nu voi vota niciodata o lege anti-democratica, o lege prost facuta, care prin conținutul sau contravine intereselor și drepturilor poporului roman. Pentru ca asta prezinta Parlamentului Ludovic Orban, prin Legea carantinei și izolarii, un proiect legislativ lipsit de transparența…

- Comisia juridica a Senatului a decis, sambata, la solicitarea reprezentantilor PSD, amanarea pana luni a dezbaterii asupra proiectului de lege privind carantinarea si izolarea, potrivit Agerpres. S-au inregistrat 6 voturi pentru propunerea PSD, doua impotriva si 3 abtineri.Senatorul PSD…

- Senatorul PMP, Severica Covaciu coautorul proiectului legislativ „DNA-ul padurilor”: Cine taie ilegal codrii acestei țari, cine otravește apa, aerul, mediul inconjurator va plati cu libertatea! Cel mai implicat senator din viața naturii, Severica Covaciu, a reușit și de data aceasta prin semnalele puternice…

- Imediat dupa ce la Orșova, a fost lansata PETIȚIA „REDAȚI SPITALUL ORȘOVENILOR", problemele grave de la Spitalul Municipal au fost aduse in discuție in Comisia de sanatate publica din Senatul Romaniei. Cel care a pus intrebari secretarului de stat responsabil cu relația cu parlamentul, este senatorul…

- PSD ia in calcul sa depuna o motiune de cenzura la adresa guvernului condus de Ludovic Orban, care va fi depusa "daca lucrurile vor merge din ce in ce mai prost", a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al partidului, Lucian Romascanu."Am avut o luna, o luna si jumatate in care chiar ne-am asumat…