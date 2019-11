Mihai Fifor: Avem dovada. PNL nu va majora punctul de pensie la 1.775 lei

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, acuza PNL ca nu va majora punctul de pensie la 1.775 de lei așa cum este prevazut in noua Lege a pensiilor. In acest sens, social-democratul arata declarația unui deputat PNL, dintr-o emisiune TV, potrivit careia pensiile nu vor fi majorate in 2020 din…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, acuza PNL ca nu va majora punctul de pensie la 1.775 de lei așa cum este prevazut in noua Lege a pensiilor. In acest sens, social-democratul arata declarația unui deputat PNL, dintr-o emisiune TV, potrivit careia pensiile nu vor fi majorate in 2020 din cauza…

- Potrivit acelorasi surse, audierea va fi stabilita in ședința Birourilor Permanente Reunite, care este programata pentru marti, ora 10. Adina Valean ar putea sa ajunga in fața comisiei de la ora 11. Audierea in comisia de specialitate este prevazuta in legislația naționala, iar, dupa ce Parlamentul…

- Rareș Bogdan și fostul ministru al Muncii, Marius Budai, s-au confruntat in direct la Romania TV. Printre discuțiile privind realizarile Partidului Social Democrat au aparut și contrele dupa ce in spațiul online au aparut imagini cu Rareș Bogdan coborand dintr-o limuzina și plecand la Bruxelles prin…

- "PNL A CONFIRMAT OFICIAL TAIEREA PENSIILOR. Atat a ținut 'promisiunea' lui Iohannis ca nu le vor taia! Ludovic Orban a recunoscut ca va impozita totul și ca nu-l mai intereseaza votul pensionarilor din Romania. Iata declarația: 'Orice venit trebuie impozitat. Exista alte masuri care pot sa…

- Deputatul PNL Pavel Popescu a cerut USR-ului sa denunțe protocolul cu PLUS, ca urmare a declarațiilor facute de Dacian Cioloș.„Dragi colegi parlamentari din USR, prietenii mei: Claudiu Nasui, Tudor Benga, Cristina Pruna, Ionut Mosteanu, Catalin Drula, Cosette Chichirau: prin voi Romania a fost injectata…

- „Intotdeauna v-am tratat cu respect, pentru ca cei care nu trateaza cu respect parintii si bunicii nu au respect pentru nimic. Astazi crestem punctul de pensie, astazi crestem pensia minima. Vrem sa continuam aceste lucruri si le vom continua si, pentru ca ma intreba cineva de la presa daca sunt…

- Punctul de pensie crește la 1.265 lei, cu un impact de 8,4 mld. lei in buget. FMI și CE: Noua lege a pensiilor, risc major pentru stabilitatea fiscala Valoarea punctului de pensie creste cu 15% de la 1 septembrie, respectiv de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, odata cu intrarea in vigoare a Legii pensiilor.…