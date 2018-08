Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat luni, la Baza Aeriana de la Campia Turzii, la sosirea celor doua avioane F-22 Raptor, ca aducerea in Romania a celui mai avansat avion de lupta in acest moment dovedeste ca tara noastra este un partener de incredere si un aliat de nadejde. "Este, intr-adevar, o zi foarte importanta pentru noi, este, as putea spune, a doua oara cand in Romania avem avioanele F-22 Raptor, daca vreti, cea mai avansata tehnica de zbor, cel mai avansat avion de lupta in acest moment, care, iata, soseste la Campia Turzii. Este un exercitiu comun, pe care il salutam,…