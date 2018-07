Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Cei doi piloți sunt comandorul Marcel Bresug, seful de stat major al Bazei 95 Aeriana ”Erou capitan aviator Alexandru Serbanescu”, si capitan-comandorul Iulian Pena, instructor-sef zbor in cadrul aceleiasi unitati militare. Un elicopter... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

