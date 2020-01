Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 18 poeti debutanti au fost inscrisi pe lista nominalizatilor la Premiul National de Poezie "Mihai Eminescu" - Opus Primum, care va fi decernat, pe 15 ianuarie, la Botosani. Premiul este acordat de Memorialul Ipotesti - Centrul de Studii "Mihai Eminescu" si va fi inmanat in…

- Unul dintre cele mai importante obiective culturale si turistice din Botosani, "Lacul cu nuferi" de la Ipotesti, care l-a inspirat pe marele poet Mihai Eminescu, beneficiaza, de la inceputul acestei saptamani, de un sistem de iluminat ultramodern, a declarat, marti, vicepresedinte Consiliului Judetean,…

- Memorialul Ipotesti - Centrul National de Studii ''Mihai Eminescu'' a fost acreditat, in premiera, de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor din cadrul Ministerului Culturii si al Identitatii Nationale, se arata intr-un comunicat de presa transmis de institutia de cultura din…

- In etapa a 18 a a Ligii 1, FC Viitorul joaca in deplasare cu FC Botosani, luni, 2 decembrie, de la ora 20.30. In clasament, formatia de pe litoral se afla pe locul 3, cu 32 de puncte, in vreme ce echipa botosaneana e a opta in ierarhie, cu 23 de puncte. "Intre noi si ei ies mereu meciuri bune. Ambele…

- Pana cel mai tarziu in prima zi a anului urmator, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere trebuie sa anunte cui ii va incredinta contractul de proiectare si executie a lucrarilor de modernizare a DN 28B, drum care leaga Tg. Frumos de municipiul Botosani (71,5 km). Este a doua tentativa…

- Elena Udrea a fost au surprinsa in piata Baneasa din nordul Capitalei, intr-o tinuta lejera: o pereche de blugi, cu ghete rosii, o vesta din blana si cu o poseta pe umar de 5.000 de euro, potrivit click.ro. Udrea s-a indreptat spre tarabele cu fructe si legume, unde a analizat marfa cu atentie,…