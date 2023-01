Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Wizz Air isi va inchide marti baza din Bacau si va beneficia de ocazia de dezvoltare relocandu-si capacitatea catre alte rute cu o cerere mai ridicata, a anuntat marti compania, informeaza Agerpres. „Wizz Air va continua sa opereze o serie de rute din Bacau, incluzand rutele catre Londra…

- In decembrie 1989, regimul comunist din Romania a cazut in urma revolutiei incepute la Timisoara si continuate la Bucuresti. In acelasi an, si in alte tari din Europa Centrala si de Est, regimurile comuniste au fost inlaturate pasnic. In tara noastra, trecerea de la totalitarism la democratie s-a facut…

- Ambasada SUA a deschis, ieri, in incinta Bibliotecii Astra din Sibiu un nou American Corner, centru care promoveaza valorile culturale și democratice comune ale Statelor Unite ale Americii și Romaniei. Acesta este al 10-lea centru din programul American Corners, care le include și pe cele din: Bacau,…

- Intr-un astfel de context financiar precum cel pe care Romania il traverseaza, cetațenii cauta tot felul de alternative de a economisi bani. Mulți dintre aceștia au aflat faptul ca prețurile din Ungaria sunt mult mai mici decat la noi. Astfel, cei aflați in proximitatea graniței cu Ungaria, precum cei…

- S a deschis Targul de Craciun de la Timișoara cu shaorma, prețuri prohibitive și un primar huiduit care nu a avut curaj sa spuna doua vorbe la microfon. Duminica la ora 17:30 a fost programata aprinderea luminițelor de sarbatoare in centrul orașului Timișoara. Primarul Timișoarei a urcat pe scena…

- O companie de tehnologie cu sediul in Timișoara a gasit soluția sa aiba caldura in cladire, fara sa plateasca facturi uriașe pentru gaze: in loc de calorifere, caldura vine de la servere, iar economia e de peste 120.000 de euro pe an.

- De peste 16 ani, mii de spectatori din Romania se bucura de atmosfera sarbatorilor de iarna pe ritmurile fermecatoare ale muzicii clasice vieneze in interpretarea faimoasei orchestre Johann Strauss Ensemble, condusa de carismaticul dirijor Russel McGregor. Dupa o pauza de doi ani, impusa de pandemie,…

- Producatorul german de seminconductori Infineon Technologies AG isi dezvola prezenta in Romania prin deschiderea unui birou la Iasi, in ansamblul mixed-use Palas, investitie a grupului IULIUS. Noul centru de cercetare – dezvoltare ocupa o suprafata initiala de peste 600 mp, urmand sa se extinda. Inginerii…