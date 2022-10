Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a avut joi, 27 octombrie, o intrevedere cu ministrul agriculturii și industriei alimentare al Republicii Moldova, dl. Vladimir Bolea, in scopul identificarii soluțiilor optime de dezvoltare a sectorului agroalimentar…

- Daca Rusia va indrazni sa atenteze la suveranitatea si integritatea teritoriala a Republicii Moldova, autoritatile vor pune in aplicare masurile de protectie disponibile, a declarat șefa statului Maia Sandu in cadrul unei conferinte de presa comune cu omologul sau georgian, Salome Zurabisvili, aflata…

- Comisarul European pentru Buget și Administrație, Johannes Hahn, a dat asigurari ca Uniunea Europeana va acorda tot sprijinul necesar Republicii Moldova pentru a depași crizele cauzate de razboiul din Ucraina. Johannes Hahn care intreprinde o vizita la Chișinau, a afirmat ca Republica Moldova este tratata…

- Republica Moldova va face schimb automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de inregistrare a autovehiculelor cu statele din Europa de Sud-Est. Cabinetul de miniștri a aprobat Protocolul de amendare a Acordului dintre parțile Convenției de Cooperare Polițieneasca in Europa de Sud-Est. Ratificarea…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca l-a primit, la Palatul Victoria, pe ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Vladimir Bolea. Cu aceasta ocazie, a fost analizata situația fluxurilor de aprovizionare cu produse agricole și alimente, afectate de agresiunea militara rusa…

- De ziua Republicii Moldova, Dan Negru, vedeta Kanal D, comenteaza cu amar destinul ținutului de dincolo de Prut. „E ziua naționala a Moldovei dar n-o sa vedeți niciunde știrea in Romania. Lucrez la aceeași televiziune in Chișinau de vreo 15 ani. Cu cațiva ani in urma o companie media multinaționala…

- Produsele agricole din Republica Moldova au ajuns pe piețele din Uniunea Europeana, dupa ce s-a dat unda verde liberalizarii celor șapte produse agricole moldovenești. In acest context, ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea, a precizat ca, cota de prune a fost dublata, ne anunța site-ul pro-guvernamental…