Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) si Ambasada Statelor Unite ale Americii (SUA) in Romania au organizat, joi, 27 octombrie „Forumul American de Dialoguri Comerciale pentru Securitatea Apei si Alimentelor in Romania, Moldova si Ucraina”, eveniment organizat in marja targului Indagra 2022 „Una dintre problemele agriculturii romanesti o reprezinta irigatiile. Din cele 14 milioane de hectare de teren agricol, sub un milion de hectare are sisteme de irigatii. Este inadmisibil sa ne plangem de seceta si sa avem Dunarea la mai putin de un kilometru de respectivele terenuri agricole. In…