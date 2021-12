El Bourkadi Ahmed Sami a fost prins la Roma

Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat in urma cu cateva minute ca studentul marocan El Bourkadi Ahmed Sami, principalul suspect in dosarul asasinatului care a avut loc joi 9 decembrie a fost prins la Roma. Reamintim ca acesta a fost arestat in lipsa deoarece i-a ucis pe pe studentul marocan Youssef… [citeste mai departe]