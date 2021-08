Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a afirmat, vineri, ca in ultimul timp Romania a exportat masiv know-how, referindu-se la antrenorii romani plecati peste hotare, si ca se simte in sportul romanesc nevoia de a aduce tehnicieni din strainatate, dupa modelul federatiei de canotaj.



"Romania a exportat know-how masiv si se vede ca in acest moment avem nevoie sa importam si noi. Noi suntem deschisi, suntem gata asa cum am facut pentru canotaj, sa facem si pentru alte discipline, acolo unde exista premisele pentru a se castiga medalii, pentru a se face performanta",…