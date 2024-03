Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Bergodi a prefațat Universitatea Craiova - Rapid in cadrul unei conferințe de presa, inainte de plecare in Banie. Universitatea Craiova - Rapid are loc pe 30 martie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1 Bergodi crede ca…

- Dupa remiza dintre Universitatea Craiova și Rapid, scor 1-1, giuleștenii au reclamat deciziile de arbitraj luate de Marian Barbu. Echipa lui Cristiano Bergodi ar fi putut primi doua lovituri de la 11 metri.

- Universitatea Craiova - Rapid 1-1. Cristiano Bergodi, antrenorul giuleștenilor, a rabufnit la adresa arbitrajului. Rapid trebuia sa primeasca doua penalty-uri. In minutul 20, Ermal Krasniqi (25 de ani) a avut o acțiune individuala și a patruns in careul oltenilor dupa o cursa, dar a fost blocat de Vladimir…

- Iulian Cristea (29 de ani), fundaș central la Rapid, a analizat egalul cu Universitatea Craiova, 1-1, și a prefațat derby-ul din ultima etapa a sezonului regulat, cu FCSB. Iulian Cristea a fost beneficiarul deciziei surprinzatoare de a-l lasa pe banca pe capitanul Cristian Sapunaru, dupa o perioada…

- Inaintea ultimei etape, mai sunt de stabilit ultimele doua echipe care vor juca in play off, alaturi de FCSB, Rapid, CFR Cluj si Universitatea Craiova. Farul ocupa locul cinci, cu 42 de puncte. Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei, nu a reusit desi merita sa invinga la Ovidiu CFR Cluj,…

- Rapid s-a impus pe terenul lui CFR Cluj, 1-0, dupa un meci solid prestat de echipa lui Cristiano Bergodi. Dupa meci, Basarab Panduru și Ovidiu Herea au analizat prestațiile celor doua echipe și au felicitat modul in care giuleștenii au tratat meciul. Concluziile lui Cristiano Bergodi și Ovidiu Herea…

- Rapid - Oțelul 2-1. Relu Stoian, portarul galațenilor, a recunoscut la finalul meciului ca lui și coechipierilor lui le-a fost frica de atmosfera din Giulești. Imediat dupa el, la interviu a venit Cisotti, capitanul Oțelului, care a criticat atitudinea coechipierilor sai. Relu Stoian, dupa Rapid - Oțelul:…