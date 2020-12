Stiri pe aceeasi tema

- „Da, am infecția. Sunt confirmat pozitiv. S-a confirmat a doua zi dupa ce am intrat in izolare. Ma simt bine”, a declarat joi seara Alexandru Rafila.Viitorul deputat PSD de București a fost propus premier din partea social-democraților. Marcel Ciolacu a anunțat, joi seara, ca Alexandru Rafila a fost…

- ”Las Fierbinți” de la PRO TV este unul dintre cele mai indragite seriale de pe post. Din pacate, insa, restricțiile impuse de autoritați au creat probleme majore pentru actori. Potrivit click.ro, actorii nu mai au voie sa filmeze decat in fața barului lui Bobița, din cauza restricțiilor impuse de autoritați.…

- Codin Maticiuc și membrii familiei sale pot rasufla in sfarșit ușurați. Dupa ce in urma cu cateva zile afaceristul și-a ingrijorat fanii de pe rețelele de socializare, dezvaluindu-le faptul ca a fost diagnosticat cu coronavirus, celebrul actor le-a transmis acum ca atat el, cat și cei dragi s-au vindecat.…

- Virgil Ianțu, 49 de ani, a mers, joi, la un centru de transfuzii sanguine pentru a dona plasma, la o luna dupa ce a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus.Cunoscutul prezentator TV s-a vindecat de COVID-19 și a dorit sa-i ajute astfel, pe cei care sunt bolnavi de SAR-CoV-2.Dupa ce a donat plasma,…

- Echipa de handbal masculin Dinamo București a scapat de coronavirus dupa ce șase dintre jucatori, plus antrenorul Constantin Ștefan, au trecut peste perioada de izolare de doua saptamani. Intre handbaliștii infectați s-a aflat și suceveanul Razvan Gavriloaia.„Am aflat ca am COVID la un test ...

- Multipla campioana mondiala si detinatoarea recordului la 200 metri liber, inotatoarea italiana Federica Pellegrini, a fost testata negativ la Covid-19, la doua saptamani dupa ce un test daduse rezultate pozitive, scrie Reuters.''De data aceasta este adevarat! Este negativ'', a scris Pellegrini…

- 1.060 persoane care s-au vindecat de COVID-19 au donat plasma pentru pacienții cu forme grave și extrem de grave de COVID-19, in perioada 13 aprilie-15 octombrie.Potrivit Ministerului Sanatații, persoanele care au donat au asigurat 3.

- Atacantul suedez al echipei AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, vindecat de Covid-19, a anuntat vineri ca poate iesi din perioada de carantina, el putand astfel juca derby-ul impotriva lui Inter peste opt zile. ''Esti vindecat! Autoritatea pentru sanatate m-a anuntat, carantina s-a incheiat, poti…