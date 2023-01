Mihai Bendeac vrea în politică! Este cea mai bogată vedetă de pe urma televiziunii din ultimii ani Mihai Beandeac revine din pauza pe care a luat-o cu declarații uimitoare despre planurile sale. Actorul și scenaristul care a parasit Antena 1 cu scandal. Bendeac implinește care luna viitoare 40 de ani și 18 de cand a absolvit Academia Naționala de Teatru și Film ”I.L. Caragiale” și ia in calcul sa renunțe la cariera sa, zeci de roluri și proiecte de televiziune de mare succes pe care le-a realizat și in care a jucat. Cel puțin acestea sunt planurile sale pe moment! ”Nu știu, se intampla o chestie foarte dubioasa, simt din ce in ce mai acut nevoia ori sa ma inscriu in PSD ori sa votez cu PSD,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

