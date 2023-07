Mihai Bendeac se lansează în cinematografe. A investit o avere în primul său lungmetraj Aflat in pauza de pe micile ecrane, Mihai Beandeac muncește la primul sau film, cea mai mare investiție a sa de pana acum. Actorul ce a parasit Antena 1, postul unde a reputat multe succese de televiziune in ultimii 10 ani, amintim: ”iComedy”, ”Baieți de oraș”, ”In puii mei!”, vrea sa dea lovitura cu o parodie. Una in care umorul va fi destul de scump avand in vedere ca majoritatea cadrelor sunt vintage, de epoca. O pelicula ce se afla in stadiul preproducției, in care Beandeac, ce va avea rolul principal, va intruchipa un impatimit dupa jocuri de noroc care, din cauza viciului sau, ajunge sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar care purta pancarte impotriva sacrificarii de pasari si animale a starnit numeroase controverse pe retelele de socializare. "Am fost ucis ca tu sa mananci" si "Tu stii pe cine mananci" sunt cele doua mesaje protest care au fost afisate in fata celor care luau masa la Mcdonald's. Imaginile,…

- Guvernul a pregatit ordonanta de urgenta care va asigura majorarea veniturilor personalului din sistemul educational, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. „Astazi voi anunta faptul ca Guvernul Romaniei a pregatit ordonanta de urgenta care…

- Catalin Botezatu, in varsta de 56 de ani, a povestit cum a cunoscut-o pe Bianca Dragușanu in urma cu ceva ani. Designerul vorbit despre ziua in care a vazut-o pe Bianca, mai exact la o prezentare de moda la Kitzbuhel, in Austria.Catalin Botezatu a fost prezent in emisiunea ”Online Story by Cornelia…

- O fetița de trei ani și mama ei, de 27 de ani, au fost ranite intr-un accident provocat de un șofer baut. Accidentul a avut loc sambata, pe DN 1, la Hula Bradului, in județul Sibiu. „Pompierii sibieni au intervenit la un accident rutier produs pe DN 1 la Hula Bradului. Au fost mobilizate trei echipaje…

- Capete sparte la duș, bai vandalizate, lenjerie patata in dormitoare, in concluzie: o mizerie de nedescris! Turiștii au devastat, pur și simplu, garsonierele lui Mihai Traistariu de la Navodari, in minivacanța petrecuta la malul marii, de 1 mai, potrivit click.ro. „Hai sa va zic un secret! E al 4-lea…

- Realitatea nemiloasa a cifrelor la PNRR. In doi ani, guvernul pus de Iohannis a absorbit numai 600 mil. lei din totalul de 145 mld. lei care trebuie cheltuiti pana in 2027. Gradul de absorbtie, 0,3%. Romania a absorbit din PNRR efectiv numai 600 mil. lei, dintre care 200 mil. lei in 2022 si restul de…

- Mihai Stoica s-a aratat impresionat de forma aratata de Florinel Coman, in acest an. „Mbappe de Romania” a devenit unul dintre cei mai buni jucatori de la FCSB, iar managerul general al echipei stie unde s-a facut diferenta. Acesta sustine ca extrema stanga a vicecampionilor a inceput sa puna mai mult…

- Cele mai intreprinzatoare vedete din showbiz-ul autohton, care au investit in industria ospitalitații, și-au ajustat tarifele la propriile pensiuni și hoteluri de la mare ori munte. Chiar și așa nu duc lipsa de clienți in acesta minivacanța pascala. La satucul rural al Andreei Esca, amenajat in locurile…